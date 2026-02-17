عبد الواحد: اتفاق الجيل الجديد مع الاتحاد الوطني قد يُوقّع خلال أيام

شفق نيوز- السليمانية

أعلن رئيس حركة الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، أن اجتماعاً آخر سيُعقد خلال اليومين المقبلين مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، مرجحاً أن يتم توقيع الاتفاق بين الجانبين خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل.

وقال عبد الواحد، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن يُوقَّع اتفاقنا مع الاتحاد الوطني هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع القادم".

وأضاف أن "لدينا اتفاقاً مُعدّاً مسبقاً على شكل حزمتين، وسيتم طرحه أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأوضح عبد الواحد أن "الاتفاق مع الاتحاد الوطني يتمحور حول آلية الحكم"، مشيراً إلى أن "بافل طالباني كان “جاداً للغاية” في ما يتعلق بالاتفاق بين الجانبين".

وفي ما يتعلق بالوضع الحالي في إقليم كوردستان، أشار عبد الواحد إلى أن "المؤسسات في الإقليم تفقد أهميتها يوماً بعد يوم"، مؤكداً أنه "حتى الآن لا توجد إيرادات واضحة، وأن الفساد في تزايد".

ولفت إلى أنه "لا يوجد في أي بلد أن تدفع نصف راتبك مقابل الكهرباء"، مؤكداً أن "تنفيذ هذا الاتفاق بين الجيل الجديد والاتحاد الوطني، كما هو سيكون في مصلحة المواطنين".

وفي ما يخص مواقف الأطراف الأخرى في الإقليم، قال عبد الواحد: "أي قوة لا ترغب في التغيير تبقى في إطار السلطة"، متابعاً: "أكرر مرة أخرى، لتتفق القوى خارج الحزب الديمقراطي على اختيار رئيس للحكومة، ولنخطُ خطوات حقيقية من أجل إحداث تغيير في نظام الحكم".

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، ورئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، قد بحثا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تشكيل حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، عقد اجتماعاً مع رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، في مدينة السليمانية".

وأضاف أن "الاجتماع يناقش مجمل الأوضاع السياسية العامة، وآخر التطورات على مستوى المنطقة، إلى جانب ملف تشكيل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن كان بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد قد عقدا اجتماعاً في 17 كانون الثاني/يناير 2026، وأعلنا التوصل إلى اتفاق سياسي لتوحيد فصيليهما البرلمانيين.

وكان عبد الواحد قد اعتُقل في آب/ أغسطس 2025 بتهمة تهديد نائب في برلمان الإقليم، وحكم عليه بالسجن خمسة أشهر قبل الإفراج عنه، وأعرب عن شكره للشخصيات والجهات الداعمة له.