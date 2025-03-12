عبدي يطلع مسعود بارزاني هاتفياً على تفاصيل اتفاق دمشق

شفق نيوز/ شدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مسعود بارزاني، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بحثا في اتصال هاتفي الأوضاع السياسية والتغييرات الأخيرة في سوريا".

وأضاف أن "عبدي قدم خلال الاتصال شرحاً للرئيس بارزاني عن تفاصيل ونتائج زيارته إلى دمشق والتفاهمات مع الحكومة السورية"، مبينا أنه "تم التأكيد خلال المكالمة على ضرورة دعم أي خطوة تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، كما جرى التشديد على ضرورة أن يكون الموقف الكوردي موحداً في الخطوات المقبلة ضمن العملية السياسية في سوريا.

وعقد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، ورئيس الإدارة السورية أحمد الشرع، اتفاقا يقضي باندماج "قسد" مع المؤسسة الرسمية السورية، وتسليمها كافة مناطقها والمعابر الحدودية وآبار النفط، فضلا عن رفض فكرة التقسيم.