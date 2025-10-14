عبدالله أوجلان يطلب من نيجيرفان بارزاني قيادة عملية السلام مع تركيا

شفق نيوز- أربيل

وجّه عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK)، دعوةً إلى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، للعب دور وقيادة عملية السلام بين الكورد وتركيا.

وذكر موقع المونيتور الأمريكي أن أوجلان، المعتقل في جزيرة إيمرالي التركية منذ عام 1999، بعث رسالة إلى بارزاني الأسبوع الماضي، دعا فيها إلى "اضطلاع الإقليم بدور قيادي في الجهود الرامية لإنهاء الحرب" بين الجيش التركي ومقاتلي الحزب، مضيفًا أن "نتائج هذه المفاوضات سيكون لها أثر مباشر على العراق وإقليم كوردستان".

وأكد أوجلان في رسالته أن "الهدف هو التوصل إلى حلّ دائم يستند إلى المبادئ الديمقراطية"، مختتمًا بالقول: "من المهم جدًا أن تتولى أنت قيادة هذه العملية من الآن فصاعدًا".

وكان نيجيرفان بارزاني أكد مؤخراً خلال جلسة حوار في ملتقى الشرق الأوسط (ميري) المنعقد في أربيل وحضرته وكالة شفق نيوز. "جدّية أنقرة في المضي بعملية السلام رغم بطئها".

لكنّه حذّر في المقابل من أن "ألاعيب حزب العمال الكوردستاني قد تضر بالشعب الكوردي وتبدّد فرصة تاريخية لتسوية الصراع"، في إشارةٍ إلى أن تحركات الحزب خارج الأطر السياسية قد تُعرقل أي مسار تفاوضي محتمل.

وكان حزب العمال أعلن في 12 أيار/ مايو الماضي حلّ نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من أربعة عقود من النزاع المسلح ضد الدولة التركية خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب وزعيمه عبد الله أوجلان في شباط/ فبراير الماضي من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول، حثّ فيها مقاتليه على إلقاء السلاح وحلّ الحزب.