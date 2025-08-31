عبدالله: الحكومة الاتحادية تتعمد تأخير رواتب موظفي الاقليم و"تتلذذ بمعاناتهم"

شفق نيوز - كركوك

انتقد شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما اسماه تعمد الحكومة الاتحادية العراقية تأخير تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وقال عبدالله في تصريح للصحفيين أدلى به في محافظة كركوك، إنه "كان من الممكن اتخاذ قرار دفع راتب شهر حزيران/يونيو قبل عشرين يومًا أو شهرًا من الآن، لأن شيئًا لم يتغير".

"ولكن للأسف أن الحكومة الاتحادية تتلذ بمعاناة موظفينا، وتستمتع بتأخير صرف رواتبهم"، يقول نائب رئيس مجلس النواب.

و بشأن شهر تموز/يوليو وما بعده من الأشهر، صرّح عبدالله بأن "آلية صرف الرواتب لم تتغير وستكون كما كانت في شهر حزيران/يونيو، ولكن القرار بشأن الإيرادات ومسائل أخرى سيتخذها مجلس الوزراء الاتحادي".