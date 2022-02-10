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عبثت بسلاح والدها.. مصرع طفلة بعمر 8 سنوات بإطلاق النار على نفسها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-10T20:38:36+0000
عبثت بسلاح والدها.. مصرع طفلة بعمر 8 سنوات بإطلاق النار على نفسها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كرميان، ضمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، مصرع طفلة إثر إطلاق النار على نفسها، بعد أن عبثت بمسدس والدها، في قضاء كلار.

وذكر مدير إعلام شرطة كرميان، المقدم علي جمال قدوري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث حصل في حي حمرين في قضاء كلار عندما قامت طفلة تدعى (آية حسيب صلاح) في الثامنة من عمرها، بالعبث بمسدس والدها وإطلاق النار على نفسها".

وأضاف قدوري، أن "الضحية جرى نقلها إلى مستشفى (الشهيد هزار) بعد إصابتها بجروح بليغة لتلقي إسعافات فورية، وتم نقلها لاحقاً إلى مستشفى السليمانية بسبب شدة الإصابة، إلا أنها كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة".

ونوه مدير إعلام شرطة كرميان، إلى أن "ذوي الطفلة زعموا أن ابنتهم كانت تلعب بمسدس والدها ولم تعلم بأنه ملقم بإطلاقة فانطلقت وأصابتها".

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