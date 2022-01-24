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عائلتان تطالبان ببيان مصير ابنيهما في البيشمركة اختطفهما العماليون منذ 2019

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-24T16:25:00+0000
عائلتان تطالبان ببيان مصير ابنيهما في البيشمركة اختطفهما العماليون منذ 2019

شفق نيوز/ طالب أهالي اثنين من أفراد قوات البيشمركة، يوم الاثنين، حكومة إقليم كوردستان، ببيان مصير ابنيهما المعتقلين لدى حزب العمال الكوردستاني منذ 2019.

وأوضح حبيب ريكاني، ممثل العائلتين، لوكالة شفق نيوز، أن "اثنين من أبنائهم في صفوف قوات البيشمركة، معتقلان لدى حزب العمال الكوردستاني، منذ عام 2019".

وطالب ريكاني، حكومة إقليم كوردستان بـ"بيان مصير ابنيهما"، مضيفاً أن "المعلومات الواردة من حزب العمال الكوردستاني منذ الشهر الأول على اعتقالهما واختطافهما بأنهما أحياء".

وذكر أن "حزب العمال الكوردستاني ورغم اعتداءاته على المنطقة، يقوم باختطاف أبناء المنطقة أيضاً، مناشداً في الوقت نفسه الحزب "بيان مصير ابنيهما المعتقلين لديه، إن كانا أحياء أو أمواتاً".

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