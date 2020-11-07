عائلة نجم الدين كريم تشكر زعماء كوردستان وتعلن تعهداً

شفق نيوز/ وجهت عائلة محافظ كركوك السابق الراحل نجم الدين كريم يوم السبت شكرها وتقديرها لجميع القيادات السياسية الحزبية والرسمية في كوردستان الذين كانوا على تواصل معها خلال مرض ووفاة واعادة جثمان الفقيد الى كوردستان ومواراته الثرى، متعهدة بمواصلة النهج الذي سار عليه لخدمة القضية الكوردية.

وجاء في بيان لعائلة الراحل كريم ورد لوكالة شفق نيوز، انها تلقت في 30 تشرين الاول الماضي نبأ وفاة الدكتور نجم الدين كريم، مبينا انها كارثة كبيرة للعائلة وللشعب الكوردي.

واضاف البيان ان "مواساتكم ومشاطرتكم احزاننا خففت من رحيل المرحوم نجم الدين كريم في هذا الوقت الصعب والحزين، وكانت دليلا على الخدمات التي قدمها لنصف قرن من العمل السياسي لشعبه وخصوصا لمدينة كركوك".

وعبر البيان عن شكر العائلة "لجميع الجهات وخصوصا اهالي كركوك الشرفاء واهالي كوردستان عموما الذين لن ننسى مواساتهم لنا ابدا".

كما عبر البيان عن "الشكر لرئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ورئيس المجلس الاعلى لمصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي ونائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني الذين كانوا على تواصل دائم معنا سواء اثناء اصابته بالوعكة الصحية او بعد وفاته لغاية اعادة جثمانه لارض كوردستان المقدسة ودفنه فيها".

وتابع أن "العائلة تشكر كذلك جميع قيادات الاحزاب والشخصيات الاجتماعية في اجزاء كوردستان الاربعة الذين عبروا عن مواساتهم وتعاطفهم معنا".

وتعهدت العائلة قائلة "مثلما كان الفقيد سخر جميع امكاناته في امريكا لخدمة القضية الكوردية في الاجزاء الاربعة لكوردستان، ان نواصل نهجه ونسخر جميع اموالنا وامكاناتنا في امريكا تحت تصرف الكورد والقيادات السياسية الكوردية في اجزاء كوردستان الاربعة".



