عائلة كوردية تتهم "شبيبة" الإدارة الذاتية بـ"اختطاف" ابنتهم القاصر وتجنيدها

شفق نيوز/ اتهمت عائلة كوردية مجموعة الشبيبة الثورية التابعة للإدارة الذاتية بتجنيد ابنتهم القاصر في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

والشبيبة الثورية تتبع للإدارة الذاتية وتتكون من شباب وشابات معظمهم من القاصرين وغالبا ما يتهمون بأعمال مرتبطة بتجنيد الأطفال والاعتداء على النشطاء والمعارضين وكذلك أتهم المجلس الوطني الكوردي مراراً هذه المجموعة بالوقوف خلف عمليات حرق واعتداء طالت مقراته في المنطقة.

وقال سيامند عثمان لوكالة شفق نيوز، إن "الشبيبة الثورية اختطفت يوم أمس شقيقتي "سيماف 13 عاماً" اثناء توجهها إلى معهد تعليمي في مدينة القامشلي".

وأضاف عثمان "راجعنا جميع المؤسسات المعنية التابعة للإدارة الذاتية لتباين مكان تواجد طفلتنا ولكن جميع هذه المؤسسات وقوات الآسايش أكدت أنهم لا يعرفون مكانها".

لكنه أكد أن "أحد أعضاء الشبيبة الثورية اتصل بهم، وأكدت أن سيماف متواجدة لدى الشبيبة في مدينة الشباب في القامشلي بهدف تجنيدها".

وناشدت العائلة عبر بيان "المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي بإعادة طفلتنا "سيماف محمد صالح" (13 عاما)".

وأوضح البيان أن سيماف "اختطفت يوم أمس الأثنين 9/8/2021 من قبل "الشبيبة الثورية" التابعة للإدارة الذاتية اثناء توجهها من المنزل إلى معهد تعليمي في مدينة القامشلي".

ونوه البيان أن عملية الخطف جاءت بعد "أكثر من عام من المحاولات المتكررة لعناصر "الشبيبة الثورية" لضم طفلتنا إلى صفوف القوات العسكرية".

وبالرغم من توقيع قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل مع الأمم المتحدة في 29 حزيران/ يونيو 2019 من أجل إنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم في الأعمال العسكرية إلا أن عملية تجنيد الأطفال لا تزال مستمرة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وكانت "قسد" قد أنشأت مكاتب خاصة لحماية الطفل في النزاعات المسلحة وأعادت هذه المكاتب العشرات من الأطفال والقاصرين إلا ذويهم بعد تجنيدهم .