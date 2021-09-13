عائلة طبيبة أسنان توفيت في أحد مسابح أربيل ترفع دعوى قضائية لمعرفة المقصرين

شفق نيوز / رفعت عائلة الطبيبة التي توفيت قبل أيام في أحد مسابح مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، دعوى قضائية لمعرفة المقصرين في وفاة ابنتهم.

وكانت طبيبة الأسنان الشابة "فرمسيك فرهاد ملا" قد فارقت الحياة عندما وقعت في مسبح أحد القاعات الرياضة بمدينة أربيل، الأسبوع الماضي.

وقال فرهاد ملا والد الطبيبة فرميسك، لوكالة شفق نيوز، إن "دعوى قضائية رفعها بشكل رسمي لمعرفة الجهة المقصرة في وفاة ابنته"، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، لا يتهم أي جهة".

وأضاف فرهاد ملا، أن ابنته "كانت سباحة جيدة وذهبت للقاعة من أجل ممارسة الرياضة والسباحة".

بدوره، قال المحامي محمود علي "نحن مجموعة محامين سندافع عن القضية، وحالياً لا توجد أي تهم مباشرة لأحد، ولكن نريد معرفة الجهة المقصرة في عملية الاختناق التي حصلت في مسبح القاعة".