سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عائلة طبيبة أسنان توفيت في أحد مسابح أربيل ترفع دعوى قضائية لمعرفة المقصرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-13T11:03:55+0000
عائلة طبيبة أسنان توفيت في أحد مسابح أربيل ترفع دعوى قضائية لمعرفة المقصرين

شفق نيوز / رفعت عائلة الطبيبة التي توفيت قبل أيام في أحد مسابح مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، دعوى قضائية لمعرفة المقصرين في وفاة ابنتهم.

وكانت طبيبة الأسنان الشابة "فرمسيك فرهاد ملا" قد فارقت الحياة عندما وقعت في مسبح أحد القاعات الرياضة بمدينة أربيل، الأسبوع الماضي.

وقال فرهاد ملا والد الطبيبة فرميسك، لوكالة شفق نيوز، إن "دعوى قضائية رفعها بشكل رسمي لمعرفة الجهة المقصرة في وفاة ابنته"، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، لا يتهم أي جهة".

وأضاف فرهاد ملا، أن ابنته "كانت سباحة جيدة وذهبت للقاعة من أجل ممارسة الرياضة والسباحة".

بدوره، قال المحامي محمود علي "نحن مجموعة محامين سندافع عن القضية، وحالياً لا توجد أي تهم مباشرة لأحد، ولكن نريد معرفة الجهة المقصرة في عملية الاختناق التي حصلت في مسبح القاعة".

related

ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

Date: 2021-05-26 13:37:18
ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

Date: 2019-06-10 19:15:35
عبدالمهدي يزور أربيل ويعقد لقاءات على "مستوى عال"

لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

Date: 2021-05-07 10:45:48
لا حظر للتجوال في إقليم كوردستان خلال العيد

وزير في حكومة اقليم كوردستان يدعو لمقاضاة فنان لإهانته المذهب الشيعي

Date: 2020-09-29 13:27:22
وزير في حكومة اقليم كوردستان يدعو لمقاضاة فنان لإهانته المذهب الشيعي

حكومة اقليم كوردستان تعتزم رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع عدد من الدول

Date: 2020-12-15 10:43:19
حكومة اقليم كوردستان تعتزم رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع عدد من الدول

رئيس الإقليم يهنئ نساء كوردستان بعيد المرأة

Date: 2021-03-08 06:58:42
رئيس الإقليم يهنئ نساء كوردستان بعيد المرأة

اقليم كوردستان يخضع بناء المساجد لشروط والافلام للرقابة ويكافح السحر

Date: 2020-02-09 10:48:36
اقليم كوردستان يخضع بناء المساجد لشروط والافلام للرقابة ويكافح السحر

لجنة فتوى كوردستانية تبيح 6 حالات اجهاض.. ما السبب؟

Date: 2019-12-24 22:09:56
لجنة فتوى كوردستانية تبيح 6 حالات اجهاض.. ما السبب؟