عائلة إحدى ضحايا داعش سعيدة بالحكم القضائي الألماني ضد "طه الجميلي"

شفق نيوز/ أعربت عائلة الفتاة الايزيدية "نورا" إحدى ضحايا تنظيم داعش، يوم الاربعاء، عن سعادتها بإصدار القضاء الألماني حكماً بالسجن مدى الحياة بحق داعشي عراقي وزوجته الالمانية لاقترافهما جريمة قتل ابنة الفتاة نورا عام 2015.

وقال تحسين طه، من ذوي الفتاة نورا المتواجدة حالياً في المانيا، لوكالة شفق نيوز، إن "عائلة نورا التي تسكن حالياً في أحد مخيمات النازحين بمحافظة دهوك، يشعرون بفرحة كبيرة لصدور الحكم ضد الإرهابي طه الجميلي".

وأضاف "نورا أدلت بشهادتها امام المحكمة الالمانية ضد الجميلي وزوجته الالمانية السابقة جينفر فينيش، لقتلهما ابنتها الرضيعة، وقد أدانتهما المحكمة بقتل طفلة رانيا البالغة من العمر خمس سنوات واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية وحكمت على الجميلي بالسجن مدى الحياة بحق الجميلي والسجن عشر سنوات بحق زوجته".

وأشار الى ان "منظمة يزدا كان لها دور كبير في مساعدة نورا على الوصول الى المانيا من مخيم قاديا في دهوك لحضور محاكمة الداعشي الجميلي وزوجته السابقة وتقديم المستمسكات والادلة للمحكمة الالمانية".

وطالب طه الحكومة العراقية بإجراء محاكمات لمعاقبة مسلحي تنظيم داعش الذين ارتكبوا جرائم ابادة ضد الايزيديين على غرار المحكمة الالمانية.

يذكر ان نورا والدة الطفلة الضحية روت امام المحكمة الالمانية في مدينة ميونخ، كيفية موت طفلتها ومعاناتها وهي معلقة على نافذة خارج المنزل في الفلوجة عام 2015 وموتها عطشا بسبب ارتفاع درجات الحرارة حينذاك.

وكان الداعشي طه الجميلي قد قام بسبي نورا وحجز اطفالها بعد مقتل زوجها من قبل تنظيم داعش عام 2014.

ويوم أمس الثلاثاء، بدأت اول محاكمة من نوعها في العالم، تنظر في قضية عراقي "داعشي" متهم بالمشاركة في ابادة الايزيديين واستعباد فتاة ايزيدية وامها وقتل الطفلة لاحقاً، في مدينة فرانكفورت الالمانية، بحسب لتقرير قناة "يورو نيوز" الاوروبية، ترجمته وكالة شفق نيوز.