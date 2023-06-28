عائلة جنوبية سائحة تتعرض لفاجعة في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي يوم الاربعاء، بمصرع طفل غرقاً أثناء السباحة في أحد الأنهار بإدارة سوران المستقلة ضمن محافظة اربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع اليوم حيث لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً مصرعه غرقاً بعد نزوله للسباحة في نهر واقع بين چومان و سوران في اربيل".

واضاف انه "بعد غرق الطفل حاول والده إنقاذه ونزل إلى النهر وتعرض هو الآخر للغرق، إلا أن المواطنين المتواجدين تمكنوا من إنقاذ الأب"، مشيرا الى ان "الطفل هو من أهالي جنوب العراق وقد جاؤا الى المنطقة لغرض السياحة خلال أيام العيد".