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عائلة توثق بالفيديو جريمة قتل أبنتهم القاصر بذريعة "غسل العار" في شمال شرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-02T13:09:05+0000
عائلة توثق بالفيديو جريمة قتل أبنتهم القاصر بذريعة "غسل العار" في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ نشرت عائلة من مدينة الحسكة مشاهد مروعة تُظهر أقدام ثلاثة أشخاص على قتل شقيقتهم بالرصاص قرب منزل مهجور في شمال شرق سوريا.

وأظهرت صور ومشاهد فيديو لحظات قتل الفتاة بسلاح رشاش بعد اصطحابها إلى منزل مهجور يبدو أنه في منطقة ريفية.

وأظهر مقطع فيديو آخر شخص يردد كلمة "براسها.. براسها" وهو يطلب من شخص يحمل السلاح باستهداف الفتاة في رأسها بعد أن كانت تتحرك جراء الألم بعد اصابتها بعدة رصاصات في جسدها.

وأدان مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا الخميس جريمة القتل الجماعي بحق فتاة قاصر، مطالباً بإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وبحسب ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز فأن الفتاة "عيدة الحمودي السعيدو" (16 عاما) من حي الزهور بمدينة الحسكة قتلت على يد أفراد من عائلتها بذريعة جريمة شرف بعد كشف ذويها بأنها على علاقة حب مع شاب آخر توارى عن الأنظار خشية قتله.

ونعتذر عن عرض الفيديو لما فيه من مشاهد مؤذية.

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