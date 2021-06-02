سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عائلات كوردية نزحت منذ 24 عاماً تقرر العودة الى قراها في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-02T10:12:11+0000
عائلات كوردية نزحت منذ 24 عاماً تقرر العودة الى قراها في دهوك

شفق نيوز/ قررت عائلات كوردية نازحة من قراها في دهوك، منذ 24 عاماً، بسبب حزب العمال الكوردستاني، العودة إلى مناطقها،  مطالبين السلطات توفير الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء وتعبيد طرق.  

ويقول المواطن الكوردي "طيب احمد" من اهالي قرية مهجرة في ناحية اتروش في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "اهالي عدد من القرى المهجرة عزموا على العودة الى قراهم"، مبيناً أن "عدد تلك العوائل يصل إلى أكثر من اربعين عائلة جميعها تنوي العودة الى قراها".

وأشار إلى أن "اهالي تلك القرى تركوا منازلهم منذ العام 1997 بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني".

أما المواطن الكوردي كمال عبدالله وهو من اهالي قرية كفارا، فقد طالب الحكومة في اقليم كوردستان، "بتامين الخدمات للقرى المهجرة"، مؤكداً عبر شفق نيوز نية الاهالي العودة إلى قراهم"، ومشدداً  على ضرورة "توفير خطوط الكهرباء والمياه وتعبيد الطرق".

بدوره قال قائمقام قضاء شيخان، (شرقي دهوك)، سردار يحيى، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة الادارة تقضي بتأمين الخدمات للقرى المهجرة في المراحل القادمة، وذلك بالتنسيق مع مديري النواحي في المنطقة".

يذكر أن ناحية اتروش من اكبر النواحي بقضاء شيخان شرقي دهوك حيث تعرض عدد من قراها الى التهجير بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني.

related

الطيران الحربي التركي يشن ضربات على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2021-04-19 09:10:34
الطيران الحربي التركي يشن ضربات على مواقع لحزب العمال شمالي دهوك

تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

Date: 2020-12-13 21:10:49
تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

لم ينجُ أحد.. تركيا تقصف سيارتين للعمال الكوردستاني قرب دهوك (تحديث)

Date: 2021-05-20 19:40:37
لم ينجُ أحد.. تركيا تقصف سيارتين للعمال الكوردستاني قرب دهوك (تحديث)

اصابات بحادث سير في دهوك

Date: 2019-07-26 13:58:01
اصابات بحادث سير في دهوك

لتوفير الخضروات على مدار العام.. قضاء بدهوك يلجأ للبيوت البلاستيكية

Date: 2021-03-29 18:25:06
لتوفير الخضروات على مدار العام.. قضاء بدهوك يلجأ للبيوت البلاستيكية

تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

Date: 2021-04-22 14:08:44
تركيا تقصف بالمدفعية قرية كشاني شمالي زاخو

طائرات تركية تقصف قمة جبل لينك في محافظة دهوك

Date: 2021-05-30 07:32:45
طائرات تركية تقصف قمة جبل لينك في محافظة دهوك

مقتل رجل وزوجته وإصابة آخرين في نزاع بمحافظة دهوك

Date: 2021-05-07 22:25:59
مقتل رجل وزوجته وإصابة آخرين في نزاع بمحافظة دهوك