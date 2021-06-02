عائلات كوردية نزحت منذ 24 عاماً تقرر العودة الى قراها في دهوك

شفق نيوز/ قررت عائلات كوردية نازحة من قراها في دهوك، منذ 24 عاماً، بسبب حزب العمال الكوردستاني، العودة إلى مناطقها، مطالبين السلطات توفير الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء وتعبيد طرق.

ويقول المواطن الكوردي "طيب احمد" من اهالي قرية مهجرة في ناحية اتروش في دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "اهالي عدد من القرى المهجرة عزموا على العودة الى قراهم"، مبيناً أن "عدد تلك العوائل يصل إلى أكثر من اربعين عائلة جميعها تنوي العودة الى قراها".

وأشار إلى أن "اهالي تلك القرى تركوا منازلهم منذ العام 1997 بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني".

أما المواطن الكوردي كمال عبدالله وهو من اهالي قرية كفارا، فقد طالب الحكومة في اقليم كوردستان، "بتامين الخدمات للقرى المهجرة"، مؤكداً عبر شفق نيوز نية الاهالي العودة إلى قراهم"، ومشدداً على ضرورة "توفير خطوط الكهرباء والمياه وتعبيد الطرق".

بدوره قال قائمقام قضاء شيخان، (شرقي دهوك)، سردار يحيى، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة الادارة تقضي بتأمين الخدمات للقرى المهجرة في المراحل القادمة، وذلك بالتنسيق مع مديري النواحي في المنطقة".

يذكر أن ناحية اتروش من اكبر النواحي بقضاء شيخان شرقي دهوك حيث تعرض عدد من قراها الى التهجير بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني.