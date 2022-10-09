عامان على اتفاق سنجار.. بنوده لا تطبق على أرض الواقع

شفق نيوز / انتقد عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، النائب عن محافظة نينوى، ماجد شنكالي، التلكؤ الواضح في تطبيق اتفاق سنجار رغم مرور عامين عليه، فيما دعا إلى تضمينه كشرط أساسي في البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول 2020، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، مع حكومة إقليم كوردستان، اتفاقاً يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار إدارياً وسياسياً وأمنياً وحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، لإخراج الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

ونصّ الاتفاق أيضاً، على إنهاء وجود تنظيم (بي.كا.كا) في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة وضمان عودة العائلات النازحة إلى مناطقها وتوفير البيئة الآمنة لمعيشتهم بسلام.

وقال شنكالي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "في الذكرى الثانية للاتفاق، لم تستطع الحكومة المحلية حتى الآن من العودة الى ممارسة عملها داخل المدينة وما يزال عناصر الجماعات المسلحة يتواجدون في قضاء سنجار، خلافاً لبنود الاتفاق وما زال السواد الأعظم من العائلات النازحة غير قادرة على العودة بسلام الى مناطقها، في تلكؤ واضح من الحكومة الاتحادية، وبضغط معروف المصدر لإبقاء القضاء أسيراً إلى تلك الجماعات المنفلتة ومن يدعمها داخليا".

وأشار إلى أن "استمرار هذا الوضع لا يمكن القبول به وتضمينه في البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة شرط أساسي واجب التنفيذ خلال مدة قصيرة ومعلومة، هي خطوة ينبغي التركيز عليها لمنح الثقة لها بعيدا عن التسويف والوعود غير المجدية".