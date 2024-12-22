عالم اجتماع تركي بارز لنيجيرفان بارزاني: متفاءل بمستقبل الشعب الكوردستاني

شفق نيوز/ أكد عالم الاجتماع التركي البارز، إسماعيل بشكجي، يوم الأحد، استمراره بدعم الحقوق المشروع للشعب الكوردي، فيما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الشعب الكوردستاني.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في أربيل، المفكر التركي البارز وعالم الاجتماع والكاتب وصديق الشهب الكوردي إسماعيل بشكجي، وعبر عن شكر شعب كوردستان لدعم بشكجي لحقوق الشعب الكوردي، مشيداً بجهود وقف إسماعيل بشكجي ولاسيما في مجال علم الكوردولوجيا.

من جانبه أعرب بشكجي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان وما يشهده من تقدم وأكد دعمه المستمر للحقوق المشروعة للشعب الكوردي، كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الشعب الكوردستاني.

وحضر اللقاء محافظ أربيل وعدداً من أساتذة جامعة صلاح الدين ومديرو وقف إسماعيل بشكجي.