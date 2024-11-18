عالقة منذ 3 أيام.. تركيا تمنع عبور الشاحنات الكبيرة إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد سائق شاحنة نقل كبيرة عراقي، يوم الاثنين، بأن السلطات التركية منعت عبور الشاحنات إلى إقليم كوردستان قبل ثلاثة أيام، مؤكداً أن ما يزيد على ألف شاحنة عالقة في المنفذ الحدودي.

وقال السائق لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات التركية أوقفت عبور الشاحنات المتوجهة إلى إقليم كوردستان عبر منفذ إبراهيم الخليل الحدودي مما تسبب في أزمة خانقة لحركة النقل".

وأضاف أن "هناك أكثر من 1000 شاحنة نقل بضائع تابعة لإقليم كوردستان عالقة منذ ثلاثة أيام في ساحات الانتظار الواقعة على الجانب التركي من المنفذ في ظل غياب حلول واضحة للمشكلة".

وأشار السائق إلى أن "الوضع بات مرهقاً للسائقين والشركات التجارية على حد سواء"، داعياً "حكومة إقليم كوردستان والسلطات العراقية إلى التدخل العاجل لحل هذه المشكلة".

وأوضح أن "الجانب التركي عزا سبب توقف حركة الشاحنات إلى عطل في النظام الجمركي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المدة المتوقعة لإصلاح الخلل أو متى سيتم استئناف حركة النقل".

ويعد منفذ إبراهيم الخليل من أهم المنافذ الحدودية بين العراق وتركيا حيث يشهد يومياً عبور مئات الشاحنات المحملة بالبضائع التي تغذي أسواق إقليم كوردستان ومناطق العراق الأخرى.