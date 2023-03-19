"عاصمة نوروز" تجهز 2000 متطوع لشعلة العيد وتستقبل آلاف الزوار

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء عقرة في محافظة دهوك والتي تعرف بعاصمة نوروز في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن استعداداتها لاحتفالات عيد نوروز هذا العام والذي يصادف 21 من شهر اذار الجاري.

وقال شعبان برواري قائمقام القضاء لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة القضاء شكلت 8 لجان مختلفة للإشراف على الاحتفالية والتي ستنطلق مساء يوم غد الاثنين"، موضحا ان "اكثر من 2000 من المتطوعين سيحملون مشاعل نوروز على الجبال والتلال المطلة على المدينة".

وتوقع برواري قدوم اكثر من آلاف زائر من مختلف مناطق العراق بالإضافة الى عدد كبير من خارج البلاد للاحتفال بعيد نوروز في القضاء هذا العام. ودعا برواري المواطنين الى عدم اطلاق العيارات النارية اثناء الاحتفال، مؤكدا ان الاجهزة الامنية ستقوم بمتابعة المتجاوزين والتعامل معهم وفق القانون.