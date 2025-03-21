عاصمة نوروز تستقبل أكثر من 88 ألف سائح أجنبي خلال الاحتفالات (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة السياحة في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، يوم الجمعة، عن استقبال المدينة لأكثر من 88 ألف سائح خلال احتفالات عيد نورروز.

وقال مدير الدائرة أمين سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "عقرة شهدت اقبالا كبيرا من السياح الاجانب، بلغ أكثر من 88 ألف سائح، من دول الجوار مثل ايران وتركيا وسوريا، إضافة الى زوار من دول أخرى بينها الولايات المتحدة وكندا وعدة دول أوروبية وعربية وحتى من دول أفريقية".

وأضاف أن "هذا الارتفاع الملحوظ في اعداد السياح الاجانب، جاء نتيجة لدعوات حكومة إقليم كوردستان التي توجهها سنويا الى القنصليات المعتمدة، مما يساهم في تشجيع مواطني تلك الدول على زيارة المنطقة".

وتابع أن "عدد الزوار ارتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث كان العدد حينها 75 ألف سائح"، موضحا أن "هذا الارتفاع يعود إلى اعلان حكومة الإقليم مدينة عقرة عاصمة لنوروز في كوردستان مما عزز من مكانتها السياحية".

وأكد مدير سياحة عقرة أن "تدفق السياح الى المدينة يساهم في تنشيط قطاعات اقتصادية عدة، لا سيما السياحة والتجارة الأمر الذي ينعكس ايجابا على المنطقة وسكانها".

يذكر أن مدينة عقرة التي تقع شمال شرق محافظة دهوك في إقليم كوردستان، تعتبر العاصمة الرسمية لاحتفالات نوروز في الإقليم، حيث يشارك فيها آلاف الكورد من مختلف مناطق كوردستان والمحافظات العراقية، لإيقاد شعلة نوروز.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكوردي الجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحادي والعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل مع النهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياً ووطنياً.