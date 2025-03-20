"عاصمة نوروز" تبدأ احتفالاتها بمشاركة آلاف المواطنين (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في قضاء عقرة شمال شرق محافظة دهوك، مساء الخميس، احتفالات كبيرة بمناسبة عيد نوروز، وذلك بمشاركة الاف المواطنين من مختلف مناطق اقليم كوردستان والمحافظات العراقية الى جانب زوار من تركيا وسوريا وإيران.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاحتفالات تضمنت إشعال مشاعل نوروز، حيث تسلق شباب متطوعون المرتفعات المطلة على المدينة حاملين المشاعل في مشهد تقليدي مميز، كما اطلقت الالعاب النارية التي اضات سماء عقرة وشارك المواطنون في الحفلات التقليدية واداء الدبكات الكردية وسط اجواء من الفرح والبهجة".

بدورها، قالت فيان علي (إحدى المشاركات)، إن "هذه هي المرة الثانية التي يتزامن فيها نوروز مع شهر رمضان، لكن أصررنا على الاحتفال وارتداء ملابسنا الكوردية واشعال النيران، نحن سعداء جدا بهذا اليوم".

من جانبه، أعرب عزيز عبد الله (أحد أهالي عقرة)، عن سعادته بحجم المشاركة قائلا: "اليوم استقبلنا الاف الزوار من جميع انحاء العالم واتمنى ان يكون هذا العيد بادرة خير وان يعم الامن والسلام في كل مكان".

يذكر أنَّ عيد نوروز ويعني "اليوم الجديد" باللغة الكوردية، ويعد أول أيام العام الجديد بحسب التقويم الكوردي، ووفقاً للموروث القومي فهو يتزامن مع الانقلاب الربيعي، كما أن إيقاد شعلة النار هو رمز للانتصار، ويعد قضاء عقرة شرقي محافظة دهوك، عاصمة لاحتفالات عيد نوروز في إقليم كوردستان، إذ يحمل المئات من الكورد المشاعل إلى أعلى جبل عقرة "أكري".

ويُعتبر نوروز، العيد الوحيد الذي تحتفي به شعوب وأديان متعددة عبر قارات مختلفة، إذ يحتفل به الملايين من الفرس والآذريين والبشتون والتركمان والطاجيك والأوزبك والكازاخ، إضافةً إلى سكان مقدونيا وجنوب القوقاز والقرم ومنطقة البلقان وكشمير وولاية كوجارات الهندية وشمال غرب الصين، كما يُعدّ عطلة رسمية في عدة دول مثل إيران والعراق وقرغيزستان وأذربيجان.