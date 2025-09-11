عاصمة كوردستان تحتفي بثورة أيلول ومحاربيها (صور)

شفق نيوز- أربيل

احتفت مدينة أربيل - عاصمة إقليم كوردستان- يوم الخميس، بذكرى ثورة 11 أيلول 1961، بمشاركة فاعلة من محاربين قدامى بصفوف قوات البيشمركة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الاحتفال، الذي حضره المحاربون القدامى وهم يرتدون الزي الكوردي ومعهم أسلحتهم، كما تخلل الحفل عزفاً غنائياً وكلمات عن هذه الذكرى.

وانطلقت ثورة أيلول في 11 أيلول/سبتمبر عام 1961 بقيادة الزعيم الكوردي الراحل الملا مصطفى بارزاني ضد النظام العراقي آنذاك، لتصبح واحدة من أبرز محطات النضال القومي الكوردي في القرن العشرين.

وقد اتسمت الثورة بشمولها مختلف مناطق كوردستان العراق، ونجحت في ترسيخ الهوية الوطنية الكوردية وإيصال صوت الشعب الكوردي إلى المحافل الإقليمية والدولية.

وكان بارزاني رمزاً لهذه الثورة وقائدها الملهم، إذ قاد الحركة التحررية الكوردية بصلابة وإصرار، وجعل من ثورة أيلول مدرسة للنضال السياسي والعسكري، ما جعلها تُعرف حتى اليوم بـ"الثورة الخالدة" في الذاكرة الكوردية.