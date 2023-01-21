عاصمة إقليم كوردستان تستقبل المنتخب الوطني العراقي بحفل في ملعب فرانسوا حريري

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، أن المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم سيزور عاصمة إقليم كوردستان.

وهنأ خوشناو في بيان اليوم، المنتخب الوطني بمناسبة فوزه ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25 التي أُقيمت في مدينة البصرة.

وقال إنه بهذه المناسبة سيتم استقبال المنتخب يوم الاثنين 23 - 1 - 2023، في الساعة 2:30 بعد الظهر بحفل سيُقام على أرض ملعب فرانسوا حريري الدولي.