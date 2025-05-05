عاصفة قوية تدمر ثلاث مدارس في چمچمال

شفق نيوز/ تسببت العواصف العنيفة المصحوبة بالأمطار التي ضربت قضاء چمچمال بمحافظة السليمانية يوم أمس، بأضرار جسيمة طالت ثلاث مدارس في مناطق مختلفة من القضاء.

وأفاد مدير تربية چمچمال عبد الله حمه كاكه رش، لوكالة شفق نيوز، بأن مدرسة "گۆلشەنی بنەڕەتی" في مركز قضاء چمچمال تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس، مما أدى إلى انهيار كرفانين تابعين للمدرسة بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف أن مدرسة إعدادية أخرى في ناحية تكية تضررت هي الأخرى، بعد أن تعرضت أعمدة الكهرباء داخل المدرسة للانهيار، مما أثر على جاهزيتها لاستقبال الطلاب.

وأشار كاكة رش إلى أن المدرسة الثالثة المتضررة هي "مرۆان هه‌م نه‌دە" في ناحية شورش، حيث لحقت بها أضرار مادية جراء العواصف، دون أن تُسجل إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد مدير تربية چمچمال أن لجاناً فنية بدأت بتقييم حجم الأضرار تمهيداً لإجراء أعمال الصيانة، داعياً الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتأمين المدارس المتضررة وضمان استمرارية العملية التعليمية في المناطق المتأثرة.