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عاصفة قطبية تجتاح إقليم كوردستان خلال أيام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-21T08:55:26+0000
عاصفة قطبية تجتاح إقليم كوردستان خلال أيام

شفق نيوز/ توقع خبير في الأرصاد الجوية سيروان صالح يوم الثلاثاء أن تهطل أمطار في المناطق الجبلية في إقليم كوردستان مطلع الأسبوع المقبل بسبب تأثير عاصفة هوائية باردة قطبية تنخفض معها درجات الحرارة.

وقال صالح في منشور له اليوم، إن هناك إحتمالاً لتساقط الثلوج في نهاية الأسبوع الجاري وأوائل الأسبوع المقبل بسبب تأثير عاصفة جوية قطبية باردة في جزء من جبال شمال كوردستان وشمال تركيا وشمال إيران، وهناك احتمال سقوط أمطار غزيرة في تلك المناطق.

وأضاف أن "هذه الكتلة الهوائية القطبية لأنها تمر فوق البحر الأسود وتشمل شرق البحر المتوسط فإنها من المحتمل أن تجلب بعض الرطوبة إلى جبال إقليم كوردستان وهناك احتمالية لتساقط الأمطار في "المناطق الجبلية في شمال السليمانية وأربيل ودهوك مع تراجع وبشكل كبير لمستويات درجات الحرارة"، مردفا بالقول إنه "ليس من المستبعد أن تتساقط كمية صغيرة من الثلوج فوق قمم جبال "حصاروست"، و"هلگورد".

وعن مناطق إدارة كرميان التي تسجل عادة أعلى معدلات ارتفاع بدرجات الحرارة قال خبير الأرصاد الجوية إن "درجات الحرارة في تلك المناطق ستنخفض تماماً وستصل إلى أواسط 30 درجة مئوية، وسيتم الشعور بالبرد في اوقات المساء".

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