عاصفة أربيل تتسبب بإصابات وتضرر في الطاقة الكهربائية وكنيسة تاريخية

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء الجمعة، عاصفة جوية عنيفة تسببت بأضرار، شملت انهيار جزء من كنيسة مار يوسف في عنكاوا، واندلاع حرائق ضخمة في الأراضي الزراعية، إلى جانب وقوع إصابات وانقطاع للتيار الكهربائي.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن العاصفة تسببت بانهيار جزء من الكنيسة التاريخية مار يوسف وسقوط عدد من الأشجار فوق سيارات مدنية، فضلاً عن أضرار أخرى متفرقة في أنحاء المدينة.

وفي حادث متصل، أُصيب عدد من الأطفال بجروح إثر سقوط مرجوحة في أحد أحياء أربيل بسبب العاصفة، فيما لم تُعرف بعد طبيعة الإصابات بشكل دقيق.

كما نشب حريق ضخم في نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية ضمن حدود محافظة أربيل، نتيجة الرياح القوية التي ساعدت في تمدد النيران، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ويكافح أكثر من 15 فريقاً من الدفاع المدني الحريق في محاولة للسيطرة عليه والحد من انتشاره.

من جانبها، أوضحت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان أن العاصفة القوية التي ضربت الإقليم عند الساعة التاسعة مساءً أدت إلى سقوط خطوط الضغط العالي وانقطاع التغذية في عدد من المناطق بمحافظتي دهوك وجزء من محافظة أربيل.

وأضافت الوزارة في بيانها أن أكثر من 1000 ميغاواط من الطاقة خرجت عن الخدمة بفعل الأضرار، لكن فرق السيطرة المركزية وفِرق محطات التحويل تمكنت من إعادة الاستقرار إلى المنظومة خلال وقت قصير.