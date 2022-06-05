عاصفة ترابية تجتاح السليمانية.. صور

شفق نيوز/ اجتاحت عاصفة ترابية، اليوم الأحد، محافظة السليمانية باقليم كوردستان امتدت لمناطق عديدة، مع توقعات بانخفاض في درجات الحرارة ومدى الرؤية .

وأظهرت صور رصدتها عدسة وكالة شفق نيوز، اجتياح الموجة في سماء المحافظة، حيث يغطي الغبار سماء المدينة ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية في بعض الطرق الخارجية.

وتقول مديرية الأرصاد الجوية والزلزال في حكومة إقليم كوردستان، إن درجة الحرارة ستنخفض إلى 3-5 درجات مئوية خلال الأيام المقبلة .

وبحسب بيان صدر عن المديرية، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السماء ستكون غائمة جزئياً وستنخفض درجة الحرارة اليوم من 2-3 درجات مئوية، مع سرعة رياح تصل إلى 20 كيلومترًا في الساعة وستكون الرؤية من 8 إلى 9 كيلومترات.

ووفقاً لتوقعات الطقس، ستنخفض درجة الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين مئويتين اعتبارًا من يوم الاثنين، وستستمر درجة الحرارة في الانخفاض في الأيام المقبلة، وسيزداد الانخفاض بنحو 3-5 درجات مئوية.

واضاف البيان: ستنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 40 درجة مئوية في وسط المدن، وأقل من 36 درجة مئوية في المناطق الجبلية .