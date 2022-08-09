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عاشوراء في كركوك والسليمانية.. مواكب لطم ومجالس عزاء لاستذكار الحسين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T09:22:00+0000
عاشوراء في كركوك والسليمانية.. مواكب لطم ومجالس عزاء لاستذكار الحسين

شفق نيوز / شهدت محافظتا كركوك والسليمانية، اليوم الثلاثاء، إقامة مراسم عزاء حسينية مع حلول يوم العاشر من شهر محرم، ذكرى مقتل الإمام الحسين سبط النبي محمد.

وفي وسط مدينة كركوك، وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز؛ خروج العشرات من المسلمين الشيعة في مواكب لطم راجلة وبعضها حفاة الاقدام فيما تلطخت ثيابهم بالتراب والدماء كنوع من التعبير عن الحزن الدائم على مقتل الامام الحسين.

وجابت هذه المواكب اللاطمة شوارع المدينة في ظل حضور أمني وكذلك طبي مراعاة للظروف الصحية للمعزين مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.

كما شهدت محافظة السليمانية اقامة مجالس عزاء في حسينيات تابعة للمسلمين الشيعة تتحدث عن واقعة الطف وظروف المعركة وكيفية استلهام العبر الحياتية من هذه الواقعة التي تتمتع بقدسية عالية لدى المسلمين وخصوصا الشيعة منهم والذين يحرصون على ادائها بطقوس خاصة لتبيان حجم مأساتها.

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