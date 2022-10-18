عاد ليقتل آخر.. اسايش السليمانية تعتقل متهماً قتل شخصاً قبل أربعة أعوام

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن القبض على متهم بقتل شخص عام ٢٠١٨ في شارع سالم وسط السليمانية والهروب الى تركيا، والعودة الان الى المدينة لقتل شخص آخر.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في ٩ نيسان ٢٠١٨ قتل شخص يدعى (جدا احمد سعيد) من قبل المتهم (أدريس إبراهيم صابر كريم) امام بناية سالم في شارع سالم في السليمانية بسلاح من نوع مسدس وبعد اقترافه الجريمة فر من يد الاجهزة الامنية وهرب المتهم الى تركيا، مبينا ان قاضي تحقيق قطاع رزگاري اصدر قرارا بالقاء القبض عليه استنادا الى المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف البيان ان اضافة الى عدم تسليم نفسه والهروب من القانون وعدم الندم على جريمته وبهدف اقتراف جريمة قتل اخرى وصل بجواز سفر مزور الى إيران وعاد في ١٣ تشرين الاول الجاري بشكل غير قانوني الى اقليم كوردستان ووضع خطة لقتل شخص يدعى (ب ئ).

واوضح البيان انه بعد الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن هذه القضية قام قوات المديرية بالتحقيق وبعد الحصول على موافقة قاضي التحقيق في الاسايش وبقرار من مدير اسايش السليمانية تم وضع المتهم تحت المراقبة وفي ٤ تشرين الاول الجاري ذهب المتهم مع عدد من المتهمين الاخرين الى امام محل الشخص المقصود لتنفيذ جريمة القتل الا ان قوات الاسايش تمكنت من اعتقاله.

وتابع البيان ان المتهم وفضلا عن مواجهته للقوة التابعة للاسايش الا انها تمكنت اخيرا من أعتقاله مع المتهمين الاخرين المرتبطين بالحادث وتم تحويلهم الى القانون لتأخذ القضية مسارها القانوني.