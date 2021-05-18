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إعادة 47 مواطناً كورديا من العالقين في الهند عبر مطار بغداد الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-18T20:49:22+0000
إعادة 47 مواطناً كورديا من العالقين في الهند عبر مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، إعادة 47 مواطنا آخرين من سكان إقليم كوردستان العالقين في الهند.

واشار بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز، الى انه "بسبب سوء الاوضاع في الهند بعد انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا، علق عدد من مواطني الاقليم في الهند، وبناء على توصية من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وبالتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم ووزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية، وصل اليوم الثلاثاء، 47 مواطنا آخرين الى مطار بغداد الدولي ومن ثم اعيدوا الى اقليم كوردستان عبر باصين كبيرين"، مشيرا الى انهم كانوا ممن توجهوا الى الهند لتلقي العلاج.

وكان 68 مواطنا من اقليم كوردستان قد اعيدوا سابقا الى مطار اربيل الدولي بعد ان كانوا عالقين في الهند بسبب تفشي الجيل الجديد من فيروس كورونا.

يجدر بالذكر ان مؤسسة بارزاني الخيرية تكفلت بمصاريف اعادة الرحلتين الى بغداد واربيل.

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