إعادة فتح معظم المنافذ الحدودية بين إقليم كوردستان وإيران

شفق نيوز- السليمانية

أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إعادة فتح معظم المنافذ الحدودية مع إيران بعد أيام من إغلاقها على خلفية التوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر الاتحاد في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "المنافذ الحدودية التي أُغلقت سابقاً أمام حركة التجارة مع الإقليم أعيد فتحها مجدداً، باستثناء منفذ باشماخ الذي بقي مفتوحاً ولم يتم إغلاقه".

وأوضح الاتحاد في بيانه أن "منفذ شوشمي – تويلة أُعيد فتحه في الثامن من الشهر الجاري، فيما جرى مساء التاسع من الشهر ذاته إعادة فتح منفذ سيران بند".

وأضاف أن "منفذ باشماخ يشهد حالياً دخول نحو 500 شاحنة يومياً محمّلة ببضائع الترانزيت والسلع الإيرانية"، مشيراً إلى أن "حجم الواردات القادمة من إيران يشهد ارتفاعاً تدريجياً".

وبيّن أن "أغلب البضائع الإيرانية الداخلة إلى الإقليم تتكون من المواد الغذائية، مثل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان والمشروبات بمختلف أنواعها، فضلاً عن المشروبات الغازية والعصائر والشوكولاتة والبسكويت، إضافة إلى سلع أخرى كانت تدخل إلى الإقليم قبل اندلاع التوترات الأخيرة".

وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تُعاد فتح المنافذ الحدودية الأخرى التي ما تزال مغلقة خلال الأيام المقبلة.