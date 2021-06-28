إعادة فتح معبر سيمالكا الحدودي بين الادارة الذاتية وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعادت علاقات معبر سيمالكا للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، فتح المعبر الحدودي الوحيد مع إقليم كوردستان بعد يومين من إغلاقه.

وتوافد مئات المدنيين على معبر سيمالكا الذي يشهد ازمة العبور بعد يومين من الاغلاق، وتشكلت طوابير السيارات من مدخل سيمالكا إلى طلعة قرية طوراميش مسافة 1 كيلومتر.

وقررت إدارة المعبر في الإدارة الذاتية، أول الأمس السبت، إغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، المغادرين والقادمين باستثناء المنظمات الدولية ، للمرة الثانية بعد يومين من فتحه، احتجاجاً على استمرار الاجراءات والترتيبات الأمنية التي تطلبها إدارة معبر فيشخابور في إقليم كوردستان.

وأعلنت إدارة معابر شمال وشرق سوريا بإغلاق معبر سيمالكا أمام جميع المسافرين يوم الاثنين الماضي، وتراجعت عن القرار بعد يومين وفتحته في ساعات الظهيرة من يوم الأربعاء الماضي.