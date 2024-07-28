إعادة تأهيل عدد من طُرق القُرى السياحية في قضاء "راوندوز" (صور)

شفق نيوز/ أعلن بهزاد خداداد الفيلي المهندس المشرف على المشاريع من قبل قائممقامية قضاء رواندوز، يوم الأحد، عن اعادة تأهيل عدد من طُرق القُرى السياحية في القضاء التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، إن المشروع يتمثل باعادة تأهيل وتعبيد طرق القُرى السياحية وهي كالاتي: (فقيان، اكويان، گروانی سرو، گروانی خوار، ساران).

وأضاف أن، المدة المخصصة لإنجاز المشروع 250 يوماً، بتكلفة مالية تصل الى 770 مليون دينار عراقي.

يأتي هذا بالتزامن مع ادارج هيئة السياحة العراقية، في يوم الأربعاء 24 من شهر تموز الجاري، قضاء "راوندوز" ضمن المبادرة الدولية التي اطلقتها الامم المتحدة في العراق قبل حوالي ثلاثة أعوام لاختيار منطقة يُطلق عليها اسم "القرية السياحية" على مستوى العراق كافة.

وقال مدير قسم التخطيط والمتابعة في هيئة السياحة اياد كاظم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير السياحة في القضاء پاريز یوسف وحضرته وكالة شفق نيوز، ان هذه المبادرة تهدف الى استقطاب المزيد من السائحين من الخارج والداخل، مردفا بالقول: نحن أطلقنا هذه المبادرة في العام 2021 للمناطق الجذابة، وعملنا مع المسؤولين في المناطق السياحية في وسط وجنوب العراق.

من جهته قال مدير السياحة في "رواندوز" پاريز یوسف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، "نحن بدورنا سنبذل جهودنا لتحقيق اكبر عدد ممكن من النقاط ضمن المنافسة في هذه المبادرة لتكون (رواندوز) هي (القرية السياحية) على مستوى إقليم كوردستان والعراق كافة".

وأطلقت الأمم المتحدة هذه المبادرة الدولية في العام 2021 في العراق وهي تشمل 9 مناطق في البلاد، وأشار كاظم بهذا الصدد إلى أن الهيئة قد اختارت مجموعة من المناطق السياحية، وبعدها قامت بالتنسيق مع المحافظات لاختيار القرى السياحية.

ويقع قضاء راوندوز شمال شرق محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق على بعد 110 كم بين الواديين السحيقين "خرند و كلي خاله رش".

وهو أقدم قضاء في محافظة أربيل، وكان عاصمة لامارة سوران التي حكمت لقرون عديدة مساحات واسعة من الإقليم.

وتقع راوندوز عند سفح صخري يحيط به واديان عميقان. والمنطقة عموما تحيط بها سلاسل جبال شاهقة تعانق السماء الصافية للمنطقة. وهناك طريق يمر عبر مدينة سوران نحو راوندوز، ومن سوران يمكن للمصطاف أن يرى مدينة راوندوز قبل بلوغها، حيث تتوزع مبانيها العامة والخاصة بشكل هندسي يجسد طراز العمران الجبلي بأبهى صوره.

ومن راوندوز يمكن للسائح أن يواصل سيره مرورا بمنتجع بانك وصولا الى مصيف و شلال بيخال الشهير.