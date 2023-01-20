إعادة الطاقة الكهربائية إلى قُرى في دهوك بعد انقطاعها جراء اشتباكات بين العماليين والقوات التركية

شفق نيوز/ أعادت دائرة كهرباء ناحية "كاني ماسي" التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، اليوم الجمعة، إمداد الطاقة لأربع قرى بعد ان تم قطعها بسبب الاشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني و الجيش التركي.

وقال المهندس آرام جلال مدير الدائرة لوكالة شفق نيوز، ان "فرق الدائرة تمكنت من اعادة التيار الكهربائي الى قرى (سةرةرو، و دشيش، وادني و اورة)".

وأوضح أن قذيفة مدفع كانت قد سقطت بالقرب من الخط الرئيسي الممتد الى تلك القرى مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي من القرى المذكورة.

كما أشار جلال إلى أن دائرته تواجه صعوبات كبيرة من أجل إعادة تأهيل خطوط نقل الطاقة في هذه المناطق لكونها تقع ضمن الصراع المسلح الدائر بين حزب العمال و انقرة.

ويتعرض اقليم كوردستان العراق الى هجمات متعددة من الجيش التركي بذريعة مطاردة حزب العمال الكوردستاني؛ وتشن المقاتلات الحربية ومدفعية الجيش التركي ضربات جوية استهدفت بها قرى ومرتفعات جبلية في محافظة دهوك.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في العشرات من القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم واستدعاء الحكومة العراقية سفير تركيا لدى بغداد لأكثر من مرة.