إعادة الرحلة الجوية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مطار السليمانية اليوم الخميس عودة الرحلات الجوية إلى وضعها الطبيعي بعد توقف جزئي نتيجة عاصفة ترابية.

وقالت إدارة المطار في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه أنه بسبب استقرار الأجواء تم إعادة الرحلات الجوية لوضعها السابق وستعود الرحلات كما كانت سابقا.

ومنذ يوم أمس الأربعاء اجتاحت موجة غبار أغلب مناطق ومدن العراق، بما فيها مناطق إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق و على إثر ذلك، قررت إدارة مطار أربيل الدولي، في وقت سابق من يوم الخميس، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي غطت مدى الرؤية، على أن تُستأنف الرحلات فور تحسن حالة الطقس.