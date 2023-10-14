عادات وتراث اربيل القديمة تزين محالها.. صور

شفق نيوز/ بالقرب من قلعة أربيل الاثرية، تنتشر عدداً من المحال التي تخصصت ببيع المقتنيات القديمة والتراثية، وفيما يبدي أصحاب محال حرصهم على استمرار المهنة، يدعو سكان محليون الى تقليل الاعتماد على المقتنيات المستورد وجعل هذه المحال واجهة لتراث وعادات المدينة.

ويقول سمير محمد وهو صاحب أحد محال المقتنيات القديمة، لوكالة شفق نيوز، "منذ عدة سنوات فتحت هذا المحل بالقرب من قلعة أربيل الاثرية وسبب اختيار هذا المكان هو طبيعة القلعة الاثرية والتي تناسب عملنا المعتمد على التراثيات والمقتنيات القديمة".

ويضيف أن "أكثر ما نعرضه للبيع هنا هو السجاد التراثي الذي يلقى اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين والسياح فضلاً عن العديد من المقتنيات الأخرى مثل (الحِب) والاكواب والحقائب وغيرها التي يتم استيراد معظمها من تركيا وإيران".

وحول الأسعار يوضح محمد أن "الاسعار تختلف من قطعة الى اخرى حيث تبدأ من 5 الاف دينار عراقي و قد تصل الى اسعار عالية جدا مثل انواع معينة من السجاد الذي يصل سعره إلى نحو ألف دولار".

وحول الاقبال، قال محمد ان "الاقبال في الغالب هو من قبل السياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية وهناك ايضا اقبال من قبل اهالي المدينة لأنواع معينة من الاغراض التي تُباع في هذه المحال".

من جانبه يقول محمود عمر وهو مواطن من اربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه المحال اعطت جمالية خاصة للقلعة الواقعة وسط المدينة وتجذب السياح ليس فقط لشراء الأغراض بل حتى لأخذ صور تذكارية بالقرب منها".

ويضيف "من المهم الاهتمام بالاغراض المصنوعة محليا وعدم الاعتماد كثيراً على الأغراض المستوردة القادمة من دول الجوار لان هذه المال يمكن أن تكون واجهة لتراث المدينة وعادات وتقاليد المجتمع قديما".