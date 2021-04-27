ظريف يؤكد لرئيس إقليم كوردستان: نرغب بمنطقة آمنة ومستقرة

شفق نيوز/ اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال استقباله من قبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اربيل، يوم الثلاثاء، ان بلاده ترغب بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ان وجود الاستقرار والعلاقات الاقتصادية الجيدة تصب في مصلحة الطرفين.

ان محمد جواد ظريف من جهته وفضلا عن التأكيد على رغبة بلاده لاستمرار العلاقات التاريخية مع شعب اقليم كوردستان، عبر عن قلقه للهجمات الصاروخية التي استهدفت اربيل،

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، مساء الثلاثاء، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له ضم السفير الايراني لدى العراق والقنصل العام الايراني في اربيل والقنصل الايراني في السليمانية وعددا من المسؤولين والمستشارين في الخارجية الايرانية.

وتطرق بارزاني في الاجتماع الذي تم بحضور نائبي رئيس الاقليم وعدد من المسؤولين في الاقليم، الى العلاقات التاريخية بين الاقليم وايران والدعم الايراني الدائم للاقليم في الأوقات الصعبة.

وأكد أن اقليم كوردستان سيبقى عامل استقرار وسلم وينظر الى علاقاته مع ايران على اساس حسن الجوار والمصالح المشتركة.

من جانبه، أكد ظريف على رغبة بلاده لاستمرار العلاقات التاريخية مع شعب اقليم كوردستان، معبرا عن قلقه للهجمات الصاروخية التي استهدفت اربيل.

وأشار إلى أن "ايران تريد منطقة امنة ومستقرة وان وجود الاستقرار والعلاقات الاقتصادية الجيدة تصب في مصلحة الطرفين".

وتابع البيان ان مناقشة الاوضاع في العراق بصورة عامة والحرب ضد داعش ووجود التحالف الدولي في العراق والاتفاق بين اربيل وبغداد بشأن تطبيع الاوضاع في سنجار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق واقليم كوردستان مع ايران وحركة التبادل التجاري على الحدود بينهما والعلاقات بين اربيل وبغداد وتطورات المنطقة كانت محاور اخرى في اللقاء.