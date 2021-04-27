سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ظريف يصل إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T12:52:55+0000
ظريف يصل إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية يوم الثلاثاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من مدينة بغداد العاصمة الاتحادية العراقية.

واستقبل كل من: قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، و رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي الحريري، و مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم سفين دزيي، ووزير الداخلية ريبر أحمد، اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين ظريف في مطار اربيل الدولي، وفقا لما أفاده مراسل شفق نيوز.

هذا ومن المقرر أن يلتقي ظريف كل من: الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، و رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ووصل ظريف أمس الأثنين إلى العاصمة بغداد والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث وبحث معهم العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تعزيزها.

related

صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-05-02 11:01:56
صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

Date: 2020-03-28 10:40:04
اقليم كوردستان يسجل تسع اصابات جديدة بكورونا

بالصور.. اغلاق طرق وتشديد الاجراءات في كوردستان

Date: 2020-05-31 10:56:06
بالصور.. اغلاق طرق وتشديد الاجراءات في كوردستان

ظريف من بغداد: سأزور أربيل للقاء رئيس اقليم كوردستان

Date: 2020-07-19 09:10:33
ظريف من بغداد: سأزور أربيل للقاء رئيس اقليم كوردستان

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

Date: 2019-08-07 19:47:53
في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

الديمقراطي الكوردستاني يجتمع بوفد رفيع من التغيير لبحث عدة ملفات

Date: 2019-09-01 11:09:48
الديمقراطي الكوردستاني يجتمع بوفد رفيع من التغيير لبحث عدة ملفات

رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

Date: 2021-03-07 09:55:56
رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان