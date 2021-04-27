ظريف يصل إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية يوم الثلاثاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من مدينة بغداد العاصمة الاتحادية العراقية.

واستقبل كل من: قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، و رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي الحريري، و مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم سفين دزيي، ووزير الداخلية ريبر أحمد، اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين ظريف في مطار اربيل الدولي، وفقا لما أفاده مراسل شفق نيوز.

هذا ومن المقرر أن يلتقي ظريف كل من: الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، و رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ووصل ظريف أمس الأثنين إلى العاصمة بغداد والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث وبحث معهم العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تعزيزها.