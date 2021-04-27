ظريف يستهل زيارته لأربيل بلقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني

شفق نيوز/ استهل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارته لأربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء بلقاء الزعيم الكوري مسعود بارزاني.

وانعقد اللقاء في مصيف صلاح الدين بأربيل، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

وكان ظريف قد وصل في وقت سابق من يوم الثلاثاء إلى أربيل في قادما من بغداد.

واستقبله في مطار أربيل الدولي كل من قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم، و رئيس ديوان رئاسة الإقليم فوزي الحريري، و مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإقليم سفين دزيي، ووزير الداخلية ريبر أحمد، اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين ظريف في مطار اربيل الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي ظريف لاحقا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

ووصل ظريف أمس الاثنين إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، التقى خلالها نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث وبحث معهم العلاقات الثنائية بين العراق وايران وسبل تعزيزها.