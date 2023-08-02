طُبعت خارج العراق.. ضبط 41 مليون دينار مزورة في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت مؤسسة الأمن "الآسايش" في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من الأموال المزورة في إدارة منطقة "رابرين" المستقلة.

وذكرت المؤسسة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية أسايش رابرين ضبطت 41.500.000 دينار عراقي مزور من فئة (25 الف دينار) طبعت خارج العراق، بقصد بيعها في إقليم كوردستان ووسط وجنوب البلاد".

وأضافت أن "قوات الأمن اعتقلت مشتبها به اسمه (ع،ح،ج) الذي ضبط معه المبلغ المزور، بموجب المادة 281 من قانون العقوبات"، مؤكدة أنها ستحمي ممتلكات الجميع دائما وتمنع جميع الأنشطة غير القانونية والاحتيال".