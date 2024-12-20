طيور باهظة الثمن في "مهرجان الطيور" بأربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، فعاليات مهرجان الطيور، بمشاركة مختلف أنواع الطيور من لون وشكل.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن المهرجان تضمن مشاركة (الديكة والدجاج والطيور الصغيرة وغيرها الكثير من الطيور) إضافة إلى طيور نادرة.

وقال أحمد (مشارك في المهرجان)، للوكالة، إنه شارك في هذا المهرجان قادما من مدينة السليمانية، وقام بعرض أربعة انواع من الطيور باهظة الثمن وذلك لانها من انواع متميزة وليست متوفرة بكثرة في عموم إقليم كوردستان.

وبدوره، أفاد سردار (مشارك في المهرجان) بأن مشاركته في هذا المهرجان هي الثالثة، ويعرض خمسة أنواع من الطيور التي تتميز باللون الأبيض، إذ يرى أن هذه المهرجانات والفعاليات تساهم بشكل كبير في تعريف الناس بالانواع المختلفة والكثيرة من الطيور التي يمتلكها اقليم كوردستان.

وتضمن المهرجان عرض الطيور بأسعار مختلفة حيث طيور تصل أسعارها إلى 3 آلاف دولار أمريكي.

وهذا المهرجان، هو السابع من نوعه، وسمي (پەلەوەری جوانی) ومن المقرر استمرار فعالياته لأيام عدة مع مشاركة فاعلة من مختلف المحافظات باقليم كوردستان، فضلاً عن مشاركين من محافظات وسط وجنوب العراق.