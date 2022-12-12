طوارئ السليمانية تكشف أسباب أزمة وقود سيارات الاسعاف

شفق نيوز/ كشف مدير مركز طوارئ السليمانية، اليوم الاثنين، أسباب أزمة الوقود التي ضربت عجلات الاسعاف الخاصة بمركز الطوارئ في المحافظة.

وقال سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن أبرز أسباب أزمة الوقود عدم وجود أموال في مصرف الإقليم فرع السليمانية، مشيرا إلى أن الصكوك الخاصة بالوقود لم تصرف من قبل المصرف بسبب عدم وجود السيولة المالية في المحافظة.

وأكد نادر، أن عجلات الاسعاف شبه متوقفة عن العمل باستثناء الحالات الحرجة منذ ايام، موضحاً أن ما تم تزويدنا به من قبل احدى الجهات والبالغة 10 آلاف لتر فهي لاتكفي إلا لأيام قليلة وللحالات الطارئة فقط .

وأمس الأحد، أعلنت مديرية طوارئ السليمانية، أن نقص الوقود أدى لتوقف عجلات الإسعاف لديها، الامر الذي ادى الى توقف عملها.

وأوضح مدير الطوارئ سامان نادر، ، أنه "في 7 و8 و9 من الشهر الجاري، توقفت سيارات الإسعاف لدينا عن العمل بسبب نقص الوقود".

وأضاف، "لقد أبلغنا الجهات المعنية مرارًا وتكرارًا بهذه المشكلة، لكن لا توجد أموال في بنوك السليمانية ، والآن تم تزويدنا بـ 10000 لتر ، وهو ما يكفي فقط لمدة 10 أيام عمل".