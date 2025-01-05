"طوابير لا تنتهي".. تأخير الرواتب يُغرق مصارف السليمانية بكبار السن والمتقاعدين (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم الأحد، ازدحامًا كبيرًا أمام المصارف الحكومية بسبب تأخير صرف الرواتب، ما دفع المتقاعدين وكبار السن إلى الوقوف في طوابير طويلة لساعات بانتظار تسلّم مستحقاتهم المالية.

وتجمعت أعداد كبيرة من المواطنين، معظمهم من المتقاعدين وكبار السن، منذ ساعات الصباح الباكر أمام عدد من المصارف الحكومية في السليمانية، وسط حالة من الاستياء والغضب بسبب تأخير صرف الرواتب.

وتحدث أحد المتقاعدين، الحاج محمد علي (70 عامًا)، لمراسل وكالة شفق نيوز قائلاً: "منذ الفجر ونحن هنا، البعض منا يعاني من أمراض مزمنة، ولا توجد أماكن للجلوس أو مظلات تحمينا من الطقس. لا نفهم لماذا تتكرر هذه المشكلة كل شهر."

من جهتها، أشارت السيدة فاطمة كريم (65 عامًا)، في حديثها لمراسل وكالتنا وهي أرملة تعتمد بشكل كامل على راتبها التقاعدي، إلى أن "تأخير الرواتب يجعل حياتنا أصعب. نأتي للمصرف لعدة أيام دون جدوى، مما يضاعف معاناتنا اليومية."

وأفادت مصادر في المصارف الحكومية، بأن تأخير الصرف يرجع إلى تأخر التحويلات المالية من الجهات المركزية، ما أدى إلى ضغط غير مسبوق على الموظفين والمرافق المصرفية.

وباتت أزمة تأخير صرف الرواتب تحديًا شهريًا يعاني منه المواطنون في السليمانية، خاصة المتقاعدين وكبار السن.

ومع استمرار هذه الأزمة، تتصاعد دعوات المواطنين لإيجاد حلول جذرية ومنع تكرارها، لضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون معاناة.

وتعد مشكلة تأخير صرف الرواتب في السليمانية من التحديات التي تواجه المواطنين منذ عدة سنوات، نتيجة تعقيدات تتعلق بالتحويلات المالية من الحكومة المركزية إلى الإقليم.

وقد أدى هذا التأخير إلى احتجاجات متكررة وزيادة الضغط على المصارف الحكومية التي تجد صعوبة في تلبية طلبات الصرف في ظل نقص الموارد البشرية والبنية التحتية المناسبة.