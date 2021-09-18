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طهران تنصح الزائرين الإيرانيين بعدم الدخول للعراق من إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-18T06:59:04+0000
طهران تنصح الزائرين الإيرانيين بعدم الدخول للعراق من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي يوم السبت الزائرين الإيرانيين القاصدين العراق لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين إلى عدم الدخول من إقليم كوردستان.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية للأنباء اليوم عن مسجدي قوله: يجب على جميع الزوار دخول العراق جواً، وهذا بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين. والحكومة العراقية تؤكد هذه النقطة المهمة. وعند العودة من العراق يمكن للزوار دخول البلاد فقط من حدود مهران.

واضاف فيما يتعلق بدخول العراق ننصح الزوار الإيرانيين بعدم دخول الاراضي العراقية عبر اقليم كوردستان العراق، لان الدخول عبر هذه الحدود يقتصر على حركة الزوار القادمين من شمال العراق واقليم كوردستان وفي حال دخول الزوار الى العراق من خلال هذا الطريق قد يتم ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية العراقية.

وحذر المسؤولون الايرانيون من أن الحكومة العراقية يمكنها بموجب القانون مقاضاة واحتجاز أي من الزوار في حال دخول الاراضي العراقية من اماكن غير مصرح بها، وفقاً للوكالة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في الخامس من شهر أيلول الجاري، بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السماح لـ 40 ألف أجنبي بينهم 30 ألف إيراني بالدخول للعراق للمشاركة في زيارة الأربعين "فعالية دينية" المقررة في 27 من الشهر الجاري.

وكان مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية الإيراني حسين ذوالفقاري قد أعلن مؤخرا ان الاتفاق النهائي مع العراق تم على إيفاد 60 ألف زائر إيراني للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية في مدينة كربلاء بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

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