طن من المواد منتهية الصلاحية في اسواق اربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة في اقليم كوردستان، يوم السبت، ضبط طن من المواد منتهية الصلاحية في أسواق مدينة اربيل خلال 15 يوماً.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان الخاصة تمكنت من تسجيل 73 مخالفة في أسواق مدينة اربيل بعد تفتيش 280 محلاً"، مشيرا الى ان "ذلك كان خلال 15 يوما".

واضاف البيان ان "كوادر الوزارة تمكنت ايضا من ضبط طن من المواد منتهية الصلاحية"، مؤكدا انه "تم تغريم أصحاب هذه المحال".

وبينت الوزارة أنها "فرقها قامت بتفتيش 59 الف و 299 محلا في عموم الإقليم خلال العام 2022 وتسجيل 1809 مخالفة بإجمالي غرامة 329 مليوناً و 322 الف دينار عراقي، اضافة الى اغلاق 281 محلا و ضبط 448 طنا و و 17 كيلوغراما من المواد منتهية الصلاحية.