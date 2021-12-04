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طلبة ينوون مواصلة مقاطعة الدوام في جامعات بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-04T20:24:35+0000
طلبة ينوون مواصلة مقاطعة الدوام في جامعات بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم السبت عن نية طلبة بمواصلة مقاطعة الدوام في جامعات بإقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طلبة في جامعات السليمانية وحلبجة وگرميان ورابرين وخانقين ينوون مواصلة مقاطعة الدوام".

وأضاف أن الطلبة سيتجمعون داخل حرم الجامعات في الساعة التاسعة صباحا للتعبير عن رفضهم لاستئناف الدوام.

وتم تعليق الدوام في جامعات السليمانية ومدن أخرى بإقليم كوردستان في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي جراء احتجاجات واسعة للطلبة للمطالبة بإعادة صرف المنح المالية وتحسين ظروفهم.

وكان جامعة السليمانية قد أعلنت في وقت سابق السبت أنها ستستأنف الدوام بدءا من يوم غد الأحد.

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