طلبة كلية طب الاسنان في السليمانية يتظاهرون لـ"سببين" (صور)

شفق نيوز/ تظاهر طلاب كلية طب الأسنان في جامعة السليمانية اليوم الأحد، أمام بناية الكلية احتجاجا على انخفاض معدلات قبول الطلبة في الكليات الاهلية وتوقف التعيين منذ سنوات.

وقالت مريم علي وهي احدى طلاب كلية طب الأسنان لوكالة شفق نيوز؛ إن "تظاهرنا هذا اليوم يعود لسببين رئيسيين، الأول هو انخفاض معدلات القبول في الكليات الأهلية حيث يتم قبول الطلاب في كلية طب الأسنان في الجامعات الاهلية بمعدل لا يتجاوز 86 بينما يتراوح قبول طلاب كلية طب الأسنان في الجامعات الحكومية من 96 الى 98 وهذا يعد تفاوت كبير ويزيد من أعداد العاطلين عن العمل.

وأضافت مريم؛ أن السبب الثاني هو توقف تعيين خريجي كليات طب الأسنان من عام 2015 والذين تجاوز عددهم إلى أكثر من 5 آلاف خريج.

وأشارت مريم؛ إلى أن على الحكومة أن تضع خطة لتقليل الخريجين في ظل عدم وجود الدرجات الوظيفية الكافية لا أن توسع أعداد الكليات الاهلية التي أصبحت مرتعا للعوائل المترفة على حساب من عانا وحصل على معدلات عالية.

وبينت مريم انهم سيستمرون بالتظاهر لحين تحديد عمليات القبول في الجامعات الاهلية وفتح باب التعيين لخريجي طب الأسنان.