طلبة طب الاسنان ينقلون تظاهراتهم أمام مكتب برلمان كوردستان في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة كلية طب الأسنان في جامعة السليمانية، يوم الاثنين، أمام مكتب برلمان كوردستان في المحافظة للمطالبة بتفعيل القوانين الخاصة بعمل الجامعات الأهلية وتعيين الخريجين في وزارة الصحة.

وقال ممثل الطلبة المحتجين، احمد دلشاد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن طلبة كلية طب الأسنان وخلال العشرة أيام الماضية تظاهروا للمطالبة بتحديد درجات القبول في الكليات الأهلية.

واضاف "جئنا اليوم امام مكتب برلمان كوردستان بعدة مطالب أهمها تفعيل قوانين برلمان كوردستان الخاص بشروط فتح الكليات الاهلية وآلية القبول فيها، وكذلك نطالب بتحديد الية القبول وفقا للتحصيل العلمي والدرجات التي يحصل عليها الطلاب بعد التخرج من المرحلة الاعدادية بأن تكون تلك الدرجات موازية للدرجات التي تطلبها الكليات الحكومية".

واشار كذلك الى "ضرورة تحديد آلية الانتساب إلى نقابة طب الأسنان، والتأكد من ضرورة الحاجة للخريجين من الكليات الأهلية".

واوضح دلشاد ان "المطلب الآخر والذي يرتبط بجميع الخريجين هو توفير الدرجات الوظيفية لخريجي الكليات الحكومية اولا وفسح المجال لهم لممارسة المهنة".