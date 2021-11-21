طلبة جامعيون يقطعون شارعاً رئيسياً في السليمانية للمطالبة بزيادة المنح

شفق نيوز/ نظم العشرات من طلبة الجامعات والكليات في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، تظاهرة للمطالبة بزيادة المنح المالية المخصصة لهم من قبل حكومة اقليم كوردستان، فضلاً عن اعادة تأهيل الاقسام الداخلية.

وقال الطالب الجامعي أحمد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من طلاب مختلف الكليات والمعاهد في جامعة السليمانية تظاهروا، اليوم، أمام الجامعة للمطالبة بتحسين المنح المقدمة لهم من قبل حكومة اقليم كوردستان والبالغة خمسين الف دينار للطلب ممن يسكنون السليمانية ومئة الف دينار للطلبة الذين يسكنون خارج المدينة.

وأضاف احمد، أن الطلبة يعانون أيضاً وإضافة لمشكلة المنح فأن الأقسام الداخلية تشهد نقص بعض الخدمات الاساسية، خصوصا تلك المتعلقة بمستلزمات فصل الشتاء من وقود وطاقة كهربائية.

وأشار إلى أن تظاهراتهم ستستمر لحين استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان لمطالبهم.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المتظاهرين قامو بقطع الشارع الرئيسي في منطقة ملك محمود أمام المارة احتجاجاً على ما تظاهروا من أجله.