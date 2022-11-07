طلبة جامعة جرمو في السليمانية يجددون تظاهراتهم ويتوعدون باستمرارها

شفق نيوز/ تظاهر طلبة جامعة جرمو في السليمانية، يوم الإثنين، احتجاجا على عدم منحهم عنوان وظيفية بعد التخرج .

وقال مروان احمد، احد المحتجين لوكالة شفق نيوز في السليمانية ، إن "عدداً من طلاب عشرة أقسام في جامعة جرمو في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية وعلى مدار الفترة الماضية وتحديدا من السابع من تشرين الأول المنصرم قاطعوا قاعات الدراسة احتجاجا على عدم منح الخريجين منا العناوين الوظيفية التي تحدد مكان تعيينهم أو مكان تخصصهم".

واضاف انه "بعد تشكيل لجنة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان لمتابعة مطالبنا في 12 تشرين الأول المنصرم إلا أنه ولغاية الآن لم يحصل أي تغيير ولم تردنا أي إيضاحات حول الموضوع".

واشار الى ان "طلبة الجامعة أكدوا استمرارهم بالتظاهر لحين استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان لمطالبهم".

وكان طلبة جامعة جرمو في جمجمال تظاهروا لمدة أسبوع وقد قاطعوا قاعات الدراسة وقطعوا طريق السليمانية كركوك منذ السابع من تشرين الأول المنصرم ولغاية الحادي عشر منه.

وبعد تفاقم الأزمة عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان اجتماعا مع ممثلي الطلبة وقد وعد في الثاني عشر من أكتوبر من تشكيل لجنة لمتابعة مطالب المحتجين مع الجهات ذات العلاقة والتي على أساسها تم إنهاء الاحتجاجات.