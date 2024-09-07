طلبة المرحلة الـ12 في السليمانية يلوحون بتظاهرات كبيرة للمطالبة بـ"10 درجات"

شفق نيوز/ نظّم عدد من طلاب المرحلة الثانية عشر في السليمانية، يوم السبت، وقفة احتجاجية، مطالبين بإضافة 10 درجات على نتائجهم النهائية، وذلك لتجاوز هذا العام الدراسي، الذي شهد العديد من التحديات، خاصة في محافظة السليمانية، حسب وصفهم.

وقال ممثل الطلاب دانه دلير، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك آلافا من طلاب المرحلة الـ12 قد رسبوا في الامتحانات النهائية، وهم بحاجة إلى مساعدة لتجاوز هذا العام الدراسي الذي كان مليئاً بالتحديات، ولا سيما في السليمانية".

وأشار إلى ان "الإضرابات المستمرة وتوقف الدراسة لأشهر كانت سبباً رئيسياً في تراجع المستوى العلمي للطلاب ورسوبهم في عدد من المواد الدراسية".

وأضاف دلير: "حتى في بقية المحافظات، كانت هناك تحديات جعلت الطلاب لا يتمكنون من الحصول على درجات تؤهلهم للنجاح، ورغم أن وزارة التربية تمنح 10 درجات إضافية للطلاب الراسبين، فإننا نطالب بمنح 10 درجات أخرى لتجاوز آلاف الطلاب هذا العام الدراسي الذي كلّفهم وعائلاتهم الكثير من المعاناة، في ظل الأزمة المالية وتأخر صرف الرواتب".

وختم دلير بالقول: "نطالب وزير التربية بالجلوس معنا للاستماع إلى معاناتنا واحتياجاتنا، وفي حال عدم الاستجابة لمطالبنا، سنخرج في تظاهرات واسعة للمطالبة بحقوقنا في جميع مناطق ومحافظات الإقليم".

وتأتي هذه المطالب وسط أجواء من التوتر في صفوف الطلاب وأولياء الأمور، الذين يعانون من الضغوط الاقتصادية والمالية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الى حلول عاجلة تضمن تجاوز الأزمة التعليمية الحالية.