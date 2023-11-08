طلبة المراحل المنتهية يتظاهرون في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ تظاهر عدد من طلبة المرحلة التاسعة والثانية عشر في السليمانية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى مديرية تربية غرب المحافظة، للمطالبة بتقليل المناهج الدراسية وتمديد وقت السنة الدراسية.

وقالت الطالبة نسرين محمد، لوكالة شفق نيوز، إن العام الدراسي بدأ في يوم الثامن عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقد مضى أكثر من شهر على العام الدراسي وهذا كان على حساب المناهج الدراسية ووقت المحاضرات الدراسية، موضحة أن وقت المحاضرة يصل إلى ساعة ونصف الساعة، وهذا علميا غير مجدي نفعا للطالب لأنه سيمثل عقبة في استيعابه للمنهج .

وأضافت، إننا كطلاب مراحل منتهية نخصص يوميا قرابة 18 ساعة للدراسة، مشيرة إلى تأثير أكيد وقت المدرسة ووقت الدروس الخصوصية والدراسة المنزلية على صحتنا.

فيما طالبت الطالبة سوزان، خلال حديثها لمراسل وكالة شفق نيوز، وزارة التربية بتقليل مناهج المراحل المنتهية فقط لهذا العام أو تمديد العام الدراسي ليتسنى لنا دخول الامتحانات النهائية بصورة طبيعية.

وكان معلمو السليمانية أعلنوا الإضراب العام ومقاطعة قاعات الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد تنديدا بعدم صرف رواتبهم لأكثر من شهرين .